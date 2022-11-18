Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Появилась оперативная запись задержания предполагаемого убийцы 29-летней уроженки Мариуполя, которую нашли 18 ноября 2022 года зарезанной на юго-западе Москвы. Видео опубликовала пресс-служба МВД России.

Напомним, тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в пятницу, 18 ноября, недалеко от дома, в котором она снимала квартиру. Сообщалось, что 29-летняя убитая была уроженкой Мариуполя, недавно переехала в Москву из Донецка и работала здесь в конторе, занимающейся микрозаймами, однако уволилась незадолго до случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что подозреваемый познакомился с девушкой незадолго до всего случившегося, и очень скоро между ними вспыхнул конфликт на почве того, что воздыхатель не получал взаимной реакции на свои ухаживания. Помимо предполагаемого убийцы, был также задержан его возможный подельник. Возможно, он помог подозреваемому быстро уехать из Москвы после совершённого преступления.