От минестроне до новгородских щей: в школах Москвы ввели меню с 11 вариантами первых блюд

В школьном меню появились новые блюда, которые любят дети и подростки Фото: Shutterstock

В школах Москвы - революционное обновление меню столовых. Теперь любой ученик, отправляясь обедать, может выбрать первое блюдо из 11 вариантов, мясное из 9 вариантов, один из пяти видов гарнира, понравившийся напиток, количество ломтиков хлеба и самостоятельно решить, стоит ли заправить блюда соусом, следует из сообщения пресс-службы Департамента образования и науки Москвы.

На первое, например, детям предлагают минестроне, новгородские щи, кубанский суп, солянку, овощные супы-пюре и даже дальневосточный суп с красной рыбой.

- Кроме того, в школьном меню по желанию самих ребят появились новые блюда, которые действительно любят дети и подростки: фишболы, митболы, круассаны, маффины, фриттата с сыром и ветчиной, пицца, блинчики, наггетсы, - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается - это не фаст-фуд, в каждой закуске сбалансированы белки, жиры и углеводы и содержится множество полезных веществ. Ту же пиццу готовят без копченостей и без соусов.

Новое меню получилось и вкусным и полезным. А все потому, что сначала взрослые поинтересовались у самих школьников о том, что они хотели бы видеть в столовой, а затем обобщенные предпочтения передали в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. Там совместно с Городским экспертно-консультативным советом родительской общественности и детскими диетологами Москвы разработали подходящее меню.

Как уточняется в релизе, в результате дети стали чаще доедать свои завтраки и обеды.

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