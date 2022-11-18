H&M закроет флагманский магазин в Москве 30 ноября

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Стало известно о том, что H&M планирует закрыть свой флагманский магазин в Москве, расположенный на Пушкинской площади, 30 ноября 2022 года. Об этом корреспонденту KP.RU стало известно от службы поддержки сети в России.

По словам сотрудников службы поддержки, магазин на Пушкинской площади действительно будет закрыт 30 ноября этого года. Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, информация о том, что шведская торговая сеть по продаже одежды H&M заявила об уходе из России, появилась около полугода назад. Компания работала и развивалась здесь с 2009 года, но после начавшейся СВО она присоединилась к ряду представителей зарубежного бизнеса, решившего покинуть РФ.

Уход продавца одежды из России спровоцировал волну очередей и ажиотажа - люди торопились купить обновки на распродажах в августе и ноябре.