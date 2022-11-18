Из-за гололеда в Москве «желтый» уровень погодной опасности продлили до 22 ноября 2022 года

Из-за погоды ситуация на дорогах останется сложной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности на территории Москвы и Подмосковья с 18 ноября продлено сразу на четверо суток - до 12:00 22 ноября 2022 года, следует из данных Росгидрометцентра. В обоих регионах прогнозируется гололедно-изморозевое отложение, что повысит риск аварий на скользких дорогах столичного региона.

В выходные, 19 и 20 ноября, и в понедельник, 21 ноября, столбик термометра будет держаться днем на отметке от 1 до 4 градусов мороза, ночью - от -3 до -5. Со вторника, как сообщал KP.RU, ожидается небольшое потепление и переход к плюсовым показателям.

Ожидается, что в течение рабочей недели и днем, и ночью температура будет меняться от -2 до +3. Эти условия также могут привести к образованию ледяной корки на дорогах и осложнению дорожной ситуации. К тому же 22 и 23 ноября в Москве прогнозируется выпадение осадков в виде снега с дождем.