Опубликовано видео, как возможный убийца девушки в Москве караулит ее на работе

Фото: скриншот из видео Фото: прокуратура Москвы

Столичная прокуратура опубликовала видео, как предполагаемый убийца 29-летней Юлии Ткачевой в Москве караулит ее на работе. На кадрах видно, что он сидит у входа в магазин, где она работала.

Тело девушки с колото-резаными ранами было найдено утром 18 ноября на юго-западе Москвы неподалёку от дома, где она снимала квартиру. Под подозрение попал ее ухажер. Как стало известно позднее, он добивался внимания Юлии, но получил отказ. Преступление 25-летний молодой человек мог совершить на почве ревности.

17 ноября, примерно в 18:00 Юлия обратилась в полицию с заявлением, попросив избавить её от 25-летнего знакомого, преследующего её. По словам девушки, он также приезжал к ней домой и угрожал ножом. Она также сообщила, что 17 ноября он приехал к ней на работу на улице Булатниковская, угрожал убийством, сообщая, что у него при себе нож.

Московская прокуратура изъяла дело из производства следователей, и передала его для соединения с уголовным делом по факту убийства.