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НовостиОбщество18 ноября 2022 21:21

Московские коммунальные службы готовы к работе зимой

Большое количество работников позволяет оперативно расчищать московские улицы в зимнее время года
София ГОНЧАРОВА
Московские коммунальные службы готовы к работе зимой

Московские коммунальные службы готовы к работе зимой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве городские коммунальные службы готовы к работе в зимний период. Для этого у столицы есть необходимое количество работников и техники.

Отмечается, что ежедневно улицы города убирают до 60 тысяч работников и 10 тысяч единиц спецтехники. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского хозяйства Москвы пишет РИАМО.

Такое количество работников позволяет оперативно расчищать московские улицы в зимнее время года. Если на мегаполис обрушатся аномальные снегопады, то число сотрудников и техники увеличат.

Накануне "Свободная пресса" сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что высота снежного покрова в Москве увеличится минимум до 15 сантиметров. Метель и снежные заносы ожидаются с 18 ноября. Ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду.