Московские коммунальные службы готовы к работе зимой
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Москве городские коммунальные службы готовы к работе в зимний период. Для этого у столицы есть необходимое количество работников и техники.
Отмечается, что ежедневно улицы города убирают до 60 тысяч работников и 10 тысяч единиц спецтехники. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского хозяйства Москвы пишет РИАМО.
Такое количество работников позволяет оперативно расчищать московские улицы в зимнее время года. Если на мегаполис обрушатся аномальные снегопады, то число сотрудников и техники увеличат.
Накануне "Свободная пресса" сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что высота снежного покрова в Москве увеличится минимум до 15 сантиметров. Метель и снежные заносы ожидаются с 18 ноября. Ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду.