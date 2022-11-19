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НовостиОбщество19 ноября 2022 7:16

Сергей Собянин: уровень безработицы в Москве минимален и составляет 0,4%

Мэр Москвы заявил, что безработица носит нишевый характер и касается только некоторых специалистов
Ирина РЕБРИКОВА
Мэр Москвы отметил крайне низкий уровень безработицы в столице

Мэр Москвы отметил крайне низкий уровень безработицы в столице

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень безработицы в Москве составляет 0,4%, что является минимальным показателем, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. «Практически безработицы нет», — заявил спикер.

- Если сравнить с другими мировыми городами, в Москве самый низкий уровень безработицы, — отметил Сергей Собянин.

Текущая безработица носит нишевый характер, когда тот или иной специалист ищет максимально подходящее место работы, но то, что готов предложить рынок, его не устраивает. Также трудности с поиском подходящей вакансии возникают у тех, кто пока не имеет стажа и опыта.

Как сообщал KP.RU ранее, на начало ноября 2022 года на столичной бирже труда зарегистрировано 30,6 тысячи безработных. Это на 16,2% меньше, чем год назад. При этом в банке вакансий Москвы содержится порядка 400 тысяч позиций.