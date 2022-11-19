Сервис для расчета цен на квартиры в Москве создадут победители конкурса «Лидеры цифровой информации»

Участниками номинации стали 40 команд разработчиков

Кировская команда разработчиков IDEV победила в одной из номинаций конкурса «Лидеры цифровой информации» и теперь займется разработкой сервиса для расчета рыночной стоимости квартир в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента экономической политики и развития. Новый продукт будет основан на работе искусственного интеллекта. На его создание победителям номинации выделили премию в размере 1 млн рублей.

- Сервис кировских программистов отличается высоким качеством, удобен в использовании и... содержит ряд интересных решений, расширяющих функционал, — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Уточняется, что команда из Кирова обошла в борьбе за лидерство 39 коллективов-конкурентов. Премии за второе и третье место получили DeCODE из Комсомольска-на-Амуре с проектом сервиса SMETAVERSE и Spatial Band из Москвы с проектом Смета.ai. Первым предоставят премии величиной в 600 тысяч рублей, вторые получат поддержку в размере 400 тысяч рублей.

Ранее KP.RU рассказал о работе запущенного в столице сервиса «Вывоз ненужных вещей».