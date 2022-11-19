«Традиции наших предков»: Арина Шарапова поддержала идею украсить Москву, но отказаться от массовых торжеств

Известные москвичи рассказали, чего ждут от празднования Нового года в столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественные деятели Москвы поддержали идею не проводить в этом году массовые торжества по поводу Нового года, но сохранить традицию праздничного украшения улиц и парков столицы к праздникам, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, член Общественной палаты Москвы Константин Горяинов, что без новогоднего декора город потеряет праздничный дух и привлекательность для туристов. А глава Общественного совета предпринимателей Москвы Сергей Миронов обратил внимание на возможность столичных рестораторов в эти дни компенсировать убытки от застоя последних месяцев.

Поддержанный 52% москвичей формат празднования пришелся по душе и телеведущей Арине Шараповой. Для 61-летней звезды Новый год - прежде всего, семейный праздник.

- Во все времена при любых событиях в стране и мире мы хранили традиции наших предков: наряжали елку, накрывали на стол и верили в волшебство новогодней ночи. Сегодня как никогда каждому из нас нужна поддержка и забота! Считаю, что встречать Новый год просто необходимо, — отметила Арина Шарапова.

Она также добавила, что праздничный новогодний вид украшенных гирляндами улиц и парков поможет создать хорошее настроение.

Как сообщил KP.RU ранее, 300 тысяч человек поучаствовали в голосовании по поводу формата празднования Нового года в Москве. И большинство высказалось против проведения массовых мероприятий.