Наталья Сергунина поздравила лауреатов премии Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации»

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В столице подвели итоги конкурса на соискание премии Мэра Москвы. В этом году заявки на участие прислали 4,4 тысячи ИТ-специалистов. Объединившись в команды, на протяжении двух недель они работали в онлайн-формате над технологичными решениями для городской среды.

«К конкурсу присоединились ИТ-специалисты из 70 регионов России и других стран мира, включая Китай, Израиль, Индонезию и Казахстан. Заявки поступили от 4,4 тысячи человек. По итогам из 470 команд-участниц обладателями премий Мэра Москвы стали представители 30 коллективов. Поздравляем победителей!» — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Она отметила, что в разных номинациях награды за первые места получили команды «Практика» (Москва и Курск), «Все началось с Евы» (Санкт-Петербург и Петрозаводск), Good Genius (Москва, Самара, Рязань и Туймазы), DeCode (Комсомольска-на-Амуре), LetSquad (Москва), Dudelkins (Москва и Ереван), Future Of MedTech (Москва, Санкт-Петербург и Батуми), Null (Москва), Deep People (Москва) и Old School (Москва и Пермь).

Задания для участников подготовили столичные ведомства. Так, Департамент предпринимательства и инновационного развития и Агентство инноваций Москвы предложили разработчикам создать интерактивную платформу для начинающих предпринимателей, где бизнесмены могли бы делиться друг с другом идеями и находить партнеров для открытия стартапов. Еще участники разрабатывали интерактивную карту ВДНХ с персонализированными прогулочными маршрутами и сервис, определяющий оптимальные места для установки постаматов.