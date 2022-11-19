Сергей Собянин: Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона

Мэр Москвы: Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона Фото: Иван МАКЕЕВ

Профицит рабочих мест в Москве составляет 2,5 миллиона, заявил Сергей Собянин. Об этом мэр столицы рассказал в интервью РИА Новости.

— У нас, если брать население, трудовые ресурсы, у нас профицит вообще рабочих мест – около 2,5 миллиона человек, — сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что люди приезжают работать в Москву из других регионов России, потому что правительство столицы старается заботиться об экономическом балансе между обустройством жилья, социальной сферы и рабочими местами.

Ранее KP.RU писал, что по заявлению Сергея Собянина уровень безработицы в Москве не превышает 0,4 процента. При этом она носит нишевый характер и касается только некоторых специалистов. С проблемами сталкиваются только те, кто не имеет опыта и стажа. Также временно не трудоустроены те, кто ищет лучшие условия. Уровень безработицы в Москве самый низкий по стране.