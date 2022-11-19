Лауреатов премии Николая Островского назвали в Москве

В Москве объявили лауреатов премии Николая Островского Фото: сайт мэра Москвы

В Москве объявили лауреатов премии Николая Островского. Традиционно, награды вручили лучшим по 6 из 10 существующих номинаций, всего были отмечены 13 человек. Указ о присуждении им премии Николая Островского подписал Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победители получат денежный приз в сумме 150 тыс. рублей, диплом, медаль и нагрудный знак. Отметим, что премия Николая Островского вручается в Москве с 2018 года людям с ограниченными возможностями здоровья, получившим общественное признание и способствующим развитию культуры, а также тем, кто оказывает всестороннюю помощь и поддержку людям с инвалидностью.

В 2022 году были выбраны лауреаты в следующих номинациях: «За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве», «За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве», «За популяризацию здорового образа жизни», «За популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского», «За существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства», «За активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений».

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве назвали лауреатов премии Мэра «Лидеры цифровой трансформации».