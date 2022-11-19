Собянин назвал главной задачей Москвы в период СВО обеспечение работы экономики и соцсферы

Сергей Собянин заявил, что не видит оснований менять привычный ритм жизни столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Устойчивое функционирование экономики, социальной сферы, инфраструктуры и транспорта - главные задачи Москвы в период специальной военной операции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. И это относится и к другим регионам России.

- Если у нас внутри будет разруха, то ни о какой победе говорить будет невозможно. Поэтому города и регионы должны полноценно жить, — отметил мэр Москвы.

В связи с этим Сергей Собянин добавил, что не видит оснований ограничивать обычный ритм жизни столицы.

- Город живет нормальной, мирной жизнью, — добавил градоначальник.

В частности, в столице не наблюдается ни дефицита кадров, ни безработицы. Последняя находится на низком уровне в 0,4% и носит нишевый характер. Как сообщил KP.RU ранее, профицит рабочих мест составляет 2,5 миллиона человек.