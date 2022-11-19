От упаковщика печенья до Деда Мороза: в Москве составлен рейтинг новогодних вакансий

Среди новогодних вакансий есть и творческие Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вакансия упаковщика и фасовщика новогодних подарков - фактически помощника деда Мороза - стала самой популярной новогодней вакансией в Москве и Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру». Работа предлагается вахтовая, минимум - 15 смен по 12 часов. Выходной предоставляется раз в семь дней по запросу, зато оплачивается и проживание, и горячее питание во время смены. Платить за такой труд готовы до 112 тысяч рублей.

Второе место заняла вакансия для актеров, готовых играть роль Деда Мороза на праздничных мероприятиях. В Москве компании-наниматели готовы платить зарплату от 150 тысяч рублей.

В подборке нашлась и вакансия упаковщика печенья. Сотрудников ищет фабрика из подмосковного Чехова. Платить готовы до 48,5 тысячи рублей.

Кроме того в рейтинг попала вакансия администратора сети мобильных студий. От сотрудника потребуется работа на крупных развлекательных площадках столицы. Нужно будет координировать работу фотографов, поддерживать торговую точку в порядке, общаться с заказчиками. Платить за это готовы от 50 тысяч рублей.

Ранее KP.RU рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях ноября в Москве.