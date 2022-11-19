Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной работе по переустройству городского хозяйства

Мэр Москвы рассказал о масштабной работе по переустройству городского хозяйства Фото: Олег ЗОЛОТО

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

— Если вы помните историю 5-7-летней даже давности, ситуация была гораздо хуже, все это тяжелее проходило. Мы за эти годы создали абсолютно другую систему эксплуатации городского хозяйства, особенно то, что касается эксплуатации дорог, уборки снега и так далее, — рассказал Сергей Собянин.

Как отметил глава столицы, власти провели огромную работу. За это время в городе появились мощные системные организации, оснащенные всем необходимым: техникой, технологиями, организацией контроля.

Жители еще привыкают к этим изменениям, однако теперь в столице вместо разрозненных организаций действует единая система, которая положительно сказывается на работе коммунальных служб.

Ранее KP.RU писал, что московские коммунальные службы готовы к работе зимой.