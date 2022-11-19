Чемпионат предринимательских идей Business Skills для школьников и студентов колледжей стартовал в Москве

Чемпионат началс с онлайн-марафона проверки знаний Фото: REUTERS

В Москве в третий раз стартовал Чемпионат предпринимательских идей Business Skills для учащихся 7-11 классов и студентов колледжей, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Участники конкурса под руководством бизнес-экспертов из разных сфер создадут проекты собственных стартапов и защитят их перед жюри.

- Чемпионат помогает создавать активное сообщество юных москвичей, которые планируют стратегию своего будущего профессионального развития в области предпринимательства и социальных проектов, полезных для нашего города, — подчеркнул директор Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы Андрей Зинин.

Чемпионат проходит в три этапа. Сейчас идет предпринимательский онлайн-марафон, в ходе которого участники проверяют теоретические знания и решают практические задачи из практики бизнеса. С 10 января по 20 февраля пройдет подготовка стартапов.

Авторы лучших бизнес-идей попадут в третий этап. С 27 марта по 14 апреля им предстоит провести открытые презентации и ответить на вопросы не только членов жюри, но и конкурентов. Победителям вручат призы и дипломы.

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