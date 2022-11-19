В начале Лефортовского тоннеля в Москве грузовик въехал в стену Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне ТТК грузовик въехал в стену. ДТП произошло в самом начале Лефортовского тоннеля. Об аварии рассказали в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На фото, сделанном на месте происшествия, видно, что врезавшийся в стену тоннеля грузовой автомобиль отколол облицовочный материал. Часть его обрушилась на землю.

Грузовик перекрыл собой одну из полос движения. Сейчас проезд на данном участке возможен только по одной полосе. Во избежание пробок, водителям следует выбрать другой путь.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших уточняют.

Напомним, 19 ноября на севере Москвы произошло ДТП с автобусом и двумя автомобилями. В одной из легковушек пострадала пятилетняя девочка. Как писал KP.RU, ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом лобной области. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.