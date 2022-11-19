Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Волоколамского шоссе в Москве

Сергей Собянин рассказал, что в рамках благоустройства Волоколамского шоссе привели в порядок и несколько прилегающих скверов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волоколамское шоссе в Москве после масштабного благоустройства стало удобнее для пассажиров общественного транспорта и пешеходов. Здесь обновили тротуары, освещение и установили 36 современных остановок, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Каждая из таких остановок снабжена USB-портами, табло прибытия и картами. Возле них еще предстоит высадить деревья и кустарники.

Обновление коснулось и зеленых зон вблизи Волоколамского шоссе. В порядок привели сквер перед академией имени С.Г. Строганова. Пешеходная часть стала шире, а по ее периметру поставили скамьи. В сквер после монтажа постаментов выставят скульптуры из музея вуза.

Преобразился и парк "Долина реки Химки". Тут проложили комфортные пешеходные маршруты, обустроили зону отдыха, установили тренажеры для занятия спортом, оборудовали площадку для отдыха детей.

Ранее стало известно о благоустройстве двух участков «Парка Яуза». Там, как уже рассказывал KP.RU, появилось много разных объектов, в том числе - интерактивный экоцентр.