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НовостиОбщество19 ноября 2022 13:50

В МЧС предупредили о гололедице в Москве и призвали быть осторожными на улице

Жителей и гостей столицы попросили быть осторожными и внимательными
Мила ГЕНЬ
В МЧС предупредили о гололедице в Москве

В МЧС предупредили о гололедице в Москве

Фото: Иван МАКЕЕВ

Главное управление МЧС России по Москве в своем Telegram-канале предупредило жителей и гостей столицы о гололедице. В таких условиях важно быть особо осторожными.

В Москве синоптики отмечают перепады ночных и дневных температур. При такой погоде образуется гололедица. Она может стать причиной происшествий, повышается риск травмирования пешеходов. Именно поэтому важно соблюдать осторожность и оставаться внимательным.

Во время гололеда рекомендуют носить нескользящую обувь с толстой подошвой. Пешеходам советуют избегать близости к проезжей части и остановкам городского транспорта, также не стоит перебегать дорогу в неположенном месте.

При возникновении экстренных ситуаций можно звонить по номеру 101.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 20 ноября в столице пройдет снегопад. К утру выпадет до 5-7 миллиметров осадков. Температура при этом составит от минус пяти до минус семи градусов.