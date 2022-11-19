В МЧС предупредили о гололедице в Москве и призвали быть осторожными на улице

В МЧС предупредили о гололедице в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Главное управление МЧС России по Москве в своем Telegram-канале предупредило жителей и гостей столицы о гололедице. В таких условиях важно быть особо осторожными.

В Москве синоптики отмечают перепады ночных и дневных температур. При такой погоде образуется гололедица. Она может стать причиной происшествий, повышается риск травмирования пешеходов. Именно поэтому важно соблюдать осторожность и оставаться внимательным.

Во время гололеда рекомендуют носить нескользящую обувь с толстой подошвой. Пешеходам советуют избегать близости к проезжей части и остановкам городского транспорта, также не стоит перебегать дорогу в неположенном месте.

При возникновении экстренных ситуаций можно звонить по номеру 101.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 20 ноября в столице пройдет снегопад. К утру выпадет до 5-7 миллиметров осадков. Температура при этом составит от минус пяти до минус семи градусов.