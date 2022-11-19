Две горки для тюбинга установили в дендрарии нацпарка «Лосиный остров» в Москве Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Две горки для тюбинга установили в дендрарии на территории нацпарка «Лосиный остров». Одна из них предназначена для катания взрослых, ее высота — 7 метров, а длина составляет 25 метров. Дети смогут пользоваться горкой поменьше, в 2 метра высотой. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Отмечается, что горки установили впервые. Их зальют, когда сформируется устойчивый снежный покров, ориентировочно это произойдет в середине декабря.

— Место для них выбрано наиболее безопасное. Горка надежно защищена бортиками, угол склона соответствует стандартам, в конце трассы достаточно пространства для торможения, — рассказал директор нацпарка «Лосиный остров» Рустам Якубов.

Также на территории дендрария работает кафе. К открытию готовится пункт проката тюбингов. Стоимость аренды будет включена во входной билет на посещение экоцентра.

У KP.RU выходило интервью с директором «Лосиного острова», где он рассказывал, какие планы на развитие парка будут воплощены в жизнь.