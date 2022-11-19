Пьяный мужчина получил ранение из травматического оружия во время конфликта в кафе на северо-западе Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой в кафе на бульваре Яна Райниса, еще двоих участников инцидента разыскивают правоохранители. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

Конфликт произошел утром 19 ноября в кафе на бульваре Яна Райниса. Трое мужчин поссорились на бытовой почве. Кто-то из участников потасовки открыл огонь, предположительно, из травматического оружия В результате один человек получил ранение Мужчине понадобилась медицинская помощь. В момент госпитализации мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Остальных участников перестрелки разыскивает полиция.

Ранее KP.RU писал, что в массовой драке на складе «Озона» пострадал человек. Мигранты устроили потасовку из-за прошедшего вне очереди досмотр курьера. В результате одного из участников драки пырнули канцелярским ножом.