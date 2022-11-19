Автомобиль загорелся во время массового ДТП на Калужском шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Вечером 19 ноября 2022 года, в Москве на 45-м километре Калужского шоссе, в районе дома номер 1 произошло массовое ДТП. Столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале Департамента транспорта столицы.

В ведомстве сообщают, что один из автомобилей загорелся после столкновения. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение по направлению в сторону области.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Ранее KP.RU писал о том, что на внешней стороне третьего транспортного кольца грузовик въехал в стену. ДТП произошло в самом начале Лефортовского тоннеля. Врезавшийся в стену тоннеля грузовой автомобиль отколол облицовочный материал. Часть его обрушилась на землю.

Еще одно ДТП произошло вечером 18 ноября. Пятилетняя девочка пострадала во время столкновения иномарки и автобуса. Ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом лобной области.