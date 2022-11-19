Хоккеист избил судью во время матча в спорткомплексе «Чкалов Арена» на северо-западе Москвы

Хоккеист избил арбитра на матче любительской хоккейной лиги «Трудовые резервы» в спорткомплексе «Чкалов Арена» Фото: Кадр видео

Хоккеист избил арбитра на матче любительской хоккейной лиги «Трудовые резервы» в спорткомплексе «Чкалов Арена» на северо-западе столицы. Как сообщили в телеграм-канале лиги, случилось это во время игры команд «Леопарды» и Revol Ice.

Игрок «Леопардов» Николай Ризин нанес судье травмы, после которых арбитр больше не мог продолжать работу. После этого матч прекратили, «Леопардам» присудили техническое поражение.

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для разбирательства по существу нападения.

— Хоккейная лига «Трудовые Резервы» не приемлет и никогда не примет подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков; на СДК будут приняты самые жесткие меры по данному факту. Также лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру, — сообщает пресс-служба лиги.

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