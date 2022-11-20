Школьники и ветераны Подмосковья проведут конференцию к 80-летию Сталинградской битвы

Конференция о Сталинградской битве пройдет 20 ноября. Фото: Музей победы

Ветераны и школьники 20 ноября проведут конференцию, посвященную 80-летию Сталинградской битвы. Мероприятие пройдет в Музее победы, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Встречу организует Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма. Конференция начнется в 12:00. В ней примут участие ветераны из Серпухова, Дмитрова, Люберец, Солнечногорска, Балашихи, Ивантеевки, Истры и других городских округов. Кроме того, к мероприятию привлекут учащихся школ, например, юнармейцев Бутовской СОШ №2, ребят из МБОУ СОШ №3 в Балашихе и других.

«Сталинградская битва считается одним из важнейших событий Второй мировой войны. Сражение на Волге стало примером героизма и самопожертвования бойцов Красной Армии», - подчеркнули организаторы конференции.

Ранее KP.RU сообщал, что школьникам из подмосковной Каширы ответили на письма военнослужащие с передовой. Боец поблагодарил ребят за добрые слова и пообещал записать ответное видеообращение.