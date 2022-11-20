Почти 1,4 тысячи катков откроют этой зимой в Москве

Общая площадь катков с естественным покрытием превысит 865 тыс. кв. метров Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве этой зимой заработают около 1,4 тысячи катков: 1176 с естественным покрытием, а 215 – с искусственным. Их откроют в каждом административном округе города, сообщили на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что 150 катков будут открытыми, а еще 63 – всесезонными. Специалисты КГХ уже начали обустраивать объекты зимней инфраструктуры. Сейчас они занимаются намораживанием искусственного льда на подготовленные площадки. Как только в городе установятся стабильно низкие температуры рабочие приступят к заливке.

Катки оборудуют пунктами проката, точками питания, раздевалками и туалетами. При необходимости здесь горожанам смогут оказать первую медицинскую помощь.

Общая площадь катков с естественным покрытием превысит 865 тысяч «квадратов». Больше всего их откроют в Южном (182), Северо-Восточном (141) и Юго-Западном округах (138). Кроме того, еще 124 катка заработают и на востоке города. В центре Москвы горожане смогут покататься на коньках на двух естественных водоемах – Патриарших и Чистых прудах.

Ранее KP.RU сообщал, что коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы полностью подготовились к зиме.