Больше 1,2 тысяч москвичей старшего возраста работают «серебряными» волонтёрами

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

В Москве трудятся более 1,2 тыс. волонтёров, чей возраст превышает 55 лет. Эти люди занимаются тем же, чем и обычные добровольцы - помогают тем, кто в этом нуждается, участвуют в благотворительных мероприятиях, помогают при проведении и организации других городских активностей. Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Всего с начала 2022 года в послужном списке «серебряных» волонтёров числятся как минимум 130 социальных, спортивных и культурных акций, инклюзивных, событийных, экологических, патриотических и других проектов. Они собирают гуманитарную помощь, помогают проводить мероприятия, участвуют в архитектурных и других форумах, работают с ветеранами и раздают сувениры на патриотических акциях. Одна из традиционных таких акций для волонтёров старшего поколения - Бессмертный полк.

Также «серебряные» волонтёры активно помогают благоустраивать московские объекты культурного наследия, занимаются высаживанием растений в городе, выступают с экологическими акциями и регулярно посещают приюты для животных, чтобы привезти корм или просто пообщаться с животными, выгулять собак и прочее.

Городские власти поощряют такую деятельность, и проводят для «серебряных» волонтёров разные мероприятия, чтобы они могли отдохнуть, узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми и оздоровиться. Например, один из самых популярных проектов - это экскурсии по московским достопримечательностям, которые посещают уже более 400 добровольцев.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве волонтёрские движения за год привлекли более 170 тыс. новых добровольцев.