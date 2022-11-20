Две пары поженились на станции метро «Маяковская» в ночь с 19 на 20 ноября

Молодожены сделали фотографии в поезде «Москва-2020» Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене на станции «Маяковская» в ночь с 19 на 20 ноября благодаря проекту Мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья» поженились две пары. Влюбленные обменялись кольцами, а затем сделали фотографии в поезде «Москва-2020», сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Торжественные церемонии в столичной подземке проводят только ночью, когда это не мешает пассажирам. Необычная локация делает свадьбу оригинальной и незабываемой. Подать заявление о заключении брака пары могут онлайн или лично.

«Нам очень приятно, что наши площадки пользуются большой популярностью у молодожёнов. В ночь с 19 на 20 ноября на одной из самых красивых станций метро — «Маяковской» — поженились сразу две пары. Поздравляем молодые семьи и желаем счастья», — добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что более 550 тыс. москвичей получили услуги ЗАГС в центрах «Мои документы». Чаще всего горожане обращаются в офис, расположенный в Тверском районе.