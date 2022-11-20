Сугробы высотой в 12 сантиметров укрыли улицы Москвы 20 ноября 2022 года

Сугробы высотой в 12 сантиметров укрыли улицы Москвы 20 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снежные сугробы в Москве, укрывшие собой газоны и крыши домов, достигли высоты в 12 сантиметров. Такой объём лежащего снега больше характерен для декабря, однако мы наблюдаем его 20 ноября. Об этом пишет в своих соцсетях ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночные снегопады 20 ноября привели к тому, что сугробов в Москве стало больше, а те что были заметно выросли. Согласно данным всех столичных метеостанций, нынешняя высота снежного покрова составляет 12 сантиметров.

В Подмосковье ситуация аналогичная, но есть округ, в котором сугробы даже выше - это Дмитров. Здесь сугробы выросли до 14 сантиметров. Меньше всего же снега в подмосковном Черусти, здесь сугробы не превышают высоты в 5 сантиметров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 20 ноября в Москве ожидается гололедица, -3 градуса мороза и небольшой снег на протяжении дня.