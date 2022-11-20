Жителям Москвы рассказали, как уберечь детей от опасного контента в сети

Родители должны интересоваться, что смотрит и читает их ребенок в интернете Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Департамента информационных технологий Москвы дали пять советов, которые помогут родителям защитить детей от опасного веб-контента и научить их безопасному поведению в Сети, сообщили на сайте столичной мэрии.

Первым делом эксперты рекомендуют проводить беседы о безопасности в интернете. Такой разговор необходим для развития критического мышления у ребенка. Дети смогут понять каким источникам информации можно доверять, а каким нельзя. Также важно объяснить, что любая информация, попавшая в Сеть, может быть использована злоумышленниками.

Затем родителям советуют установить антивирусные программы на гаджеты их детей. Они ограничат доступ на нежелательные сайты. После этого нужно настроить детский профиль на всех устройствах несовершеннолетнего. Эта опция также обезопасит юного пользователя Сети.

На следующем этапе ребенку нужно помочь сориентироваться в интернете: найти обучающие ресурсы и программы, установить на телефон развивающие игры, скачать фильмы и аудиокниги.

Последний пункт – это общение. Родители должны интересоваться, что смотрит и читает их ребенок. Если сайты вызывают подозрение, то стоит об этом поговорить и найти им замену.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали о возможностях, которые дает столица подрастающему поколению. В городе работают современные детские больницы, школы, детские сады, технопарки и культурные центры.