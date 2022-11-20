Более трёх тысяч аппаратов для диагностики болезней сердца закупили в больницы Москвы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Московские больницы получат более трёх тысяч современных аппаратов, предназначенных для диагностики болезней сердца. Часть из них уже работают в медучреждениях, остальные будут поступать поэтапно, в ближайшие месяцы. Об этом пишет пресс-служба мэрии столицы.

Как сообщили в администрации Москвы, это часть работы по плановой замене устаревшего оборудования и модернизации медучреждений в целом. Основной упор делается на максимально современные аппараты, в том числе и цифровые, что значительно увеличивает эффективность диагностики, скорость и точность выявления опасных для здоровья людей патологий.

Помимо этого, в Москве также проводится большая работа по другим отраслям здравоохранения. Например, завершилась разработка новых алгоритмов по лечению онкологии, внедряются онлайн-системы для связи пациентов с родными, проводится повышение квалификации специалистов и многое другое.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве продолжается строительство нового корпуса Коммунарки, в котором будут заниматься лучевой терапией.