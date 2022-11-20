Москвичам рассказали о редких экспонатах в музее комплекса по переработке отходов

В Москве на территориях комплексов по переработки отходов «Восток» и «Нева» работают музеи интересных находок. Фото: mos.ru

В Москве на территориях комплексов по переработки отходов «Восток» и «Нева» работают музеи интересных находок. В коллекции нартучивается уже более 400 редких экспонатов, среди них – предметы старины, кухонные принадлежности, пластинки, фотоаппараты и прочее, сообщили на сайте столичной мэрии.

Недавно в экспозиции музеев поступили новые раритеты. Например, настольные часы «Весна», изготовленные во Владимире в 1947 году, часы «Хозяйка Медной горы» Уральского часового завода с изображениями героев сказки Баженова, а также пейджер и кинокамера конца XX века.

Необычные музеи, организованные на базе сортировочных станций, интересны школьникам и студентам, активным горожанам, представителям экоорганизаций.

В Москве программа раздельного накопления отходов реализуется с 1 января 2020 года. Во дворах жилых домов и около социальных объектов установлено свыше 22 тыс. контейнерных площадок для сборки мусора. В них находятся более 60 тыс. баков с серыми и синими поясняющими наклейками – для вторсырья и органических отходов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве изобрели умный мусоропровод, который будет по сетчатке глаза определять жильцов-грязнуль.