Детский сад на 200 мест возведут в поселке Марьино в Новой Москве

В детском саду обустроят восемь групп для ребят, кабинеты психолога и логопеда, спортивный и музыкальный залы Фото: Мария ЛЕНЦ

Детский сад на 200 мест возведут для жителей поселка Марьино (ТиНАО) в поселении Филимонковском. Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство объекта. Площадь трехэтажного здания составит около трех тысяч «квадратов», сообщили на сайте столичной мэрии.

Специалисты обустроят восемь групп для детей, кабинет психолога и логопеда, медицинский блок, пищеблок, а также класс для изучения иностранных языков. Также появится спортивный зал и зал для музыкальных занятий. Территорию вокруг учреждения приведут в порядок. Рабочие установят скамейки, площадки с навесами, спортивнее тренажеры, фонари и урны, а затем высадят деревья, кустарники и разобьют газоны.

К проверке строительных работ привлекут Центр экспертиз.

В Новой Москве в ближайшие три года намерены построить 69 объектов образования и семь объектов здравоохранения. К 2025 году в ТиНАО появится еще 320 детских садов, 170 школ, 125 больниц и поликлиник.

Ранее KP.RU сообщал, что детский сад на 300 детей с бассейном появится в Нагатино-Садовниках в 2025 году. Это будет трёхэтажное здание рядом с Москва-рекой. Рядом с садиком оборудуют парковку на 16 машино-мест.