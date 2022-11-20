Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Реставрационные работы в храме Воскресения Словущего, который находится на Успенском Вражке в Москве, завершились в воскресенье, 20 ноября. Об этом заявил в своих социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, в 2020 году в храме велась реставрация фасада и кровли, и во время работ специалисты обнаружили под слоями краски фрагменты живописи, которой были украшены стены.

Недавно же были закончены работы уже внутри храма - был восстановлен золочёный иконостас, полностью отреставрировано внутреннее убранство, и благоустроена территория вокруг святого места.

Собянин подчеркнул, что 2011 года за счёт городского бюджета были отреставрированы 64 объекта культурного зодчества, а в 2022 году также реставрации подвергся храм Живоначальной Троицы, в Алексеевском районе Москвы. В процессе работы над храмом Петра и Павла на Новой Басманной улице. А в 2023 году начнётся восстановление колокольни храма Святой Великомученицы Екатерины.

Ранее KP.RU сообщал более подробно о том, что в Москве планируется реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины, который находится в Басманном районе.