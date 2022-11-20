Хореограф Мигель назвал свои самые любимые места для прогулок в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известный хореограф Мигель рассказал о том, какие места в Москве притягивают его больше всего, где ему нравится гулять и проводить время. Своими историями и вкусах он поделился в интервью журналу «Москвич Mag».

Мигель родился и живёт в Подмосковье, в посёлке Подрезково, однако часто бывает в Москве, и не только потому что много времени там работает. Своим любимым местом в столице хореограф назвал парк МГУ - он часто приезжает туда даже во время работы, в обеденное время. По словам Мигеля, прогулка в этом парке для него уже стала ритуалом.

Ещё одно интересное место для Мигеля - особняк в Дашковском переулке. Хоть сейчас он там и работает, готовит премьеру нового спектакля, это место помогает творческому человеку ощутить полёт фантазии и вдохновение.

Самым любимым своим районом Москвы хореограф назвал участок от Октябрьского Поля до улицы 1905 года, где Мигель провёл всю сознательную жизнь, и реализовал множество интересных проектов. Также он отметил Хамовники, где также пробовал жить.

А вот самым нелюбимым районом для Мигеля стала вся восточная часть Москвы. По его словам, там слишком много асфальта и бетона, никакой жизни и сплошная тоска. Также хореограф рассказал, что уже очень давно хочет съездить в московский планетарий, однако пока никак руки не доходят.

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