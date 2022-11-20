Два человека заблокированы в горящем здании на Комсомольской площади в Москве

Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров Фото: Мария ЛЕНЦ

Два человека заблокированы в горящем складском здании на Комсомольской площади в Москве. На месте работают сотрудники МЧС, направлены все силы на спасение людей, сообщает ТАСС.

Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. По информации источника в экстренных службах, в горящей постройке произошло обрушение на площади 500 «квадратов». По данным из открытых источников в здании, где случился пожар, находятся цветочные магазины, а также магазин мебели и светильников.

Ранее KP.RU сообщал, что горящее здание на Комсомольской у трех вокзалов могут начать тушить при помощи авиации. Уровень сложности пожара повысили до третьего. Информация о пострадавших пока не поступала. Пожарный поезд направили на место происшествия. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы воздуха в районе возгорания. На работу вокзалов, движение поездов и ЧП не повлияет.