Главный педиатр Москвы Османов предупредил о вреде теплого и сухого воздуха для детей

Оптимальная влажность в помещение – 40-60% Фото: Shutterstock

Дети, которые постоянно находятся в доме с сухим и теплым воздухом, склонны к простудным заболеваниям и дольше болеют, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного педиатра Москвы, главврача детской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаила Османова.

По словам специалиста, от сухого воздуха у детей нарушается носовое дыхание и барьерная функция слизистых носоглотки. Кроме того, могут обостриться и аллергические болезни, например, бронхита, ринита и атопического дерматита. Это связано с тем, что в теплом воздухе содержится высокая концентрация пыли и шерсти. Кроме того, в сухом помещении часто возникает раздражение глаз и конъюнктивит.

«Также ребёнок может плохо спать – в сухом воздухе плохо проветриваемого помещения меньше кислорода, и затрудненное носовое дыхание, что приводит к гипоксии головного мозга», — предупредил врач.

По словам эксперта, оптимальная влажность в помещение – 40-60%. Османов порекомендовал проветривать окна и хотя бы раз в день проводить влажную уборку в комнате ребенка.

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