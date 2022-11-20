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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 13:44

МЧС опубликовало видео с места пожара на Комсомольской площади в Москве

Площадь пожара достигла 2000 кв.м.
Авторы (2):
Светлана ДАНИЛИНА
Сергей КУДРИН
Фото: пресс-служба МЧС Москвы

Фото: пресс-служба МЧС Москвы

Крупный пожар произошел днём 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади в Москве. Его площадь на данный момент составляет две тысячи квадратных метров. Видео тушения пожара опубликовали в пресс-службе МЧС столицы.

Сейчас к тушению пожара привлечены 80 человек и 20 единиц техники, по данным РИА Новости. В МЧС KP.RU сообщили о том, что два борта авиации находятся в состоянии готовности. Также сообщается о том, что начавшие гореть перекрытия между первым и вторым этажом всё же обрушились.

Пожар вспыхнул в складском, двухэтажном здании на Комсомольской площади, между первым и вторым этажами. На момент возгорания внутри были заблокированы люди, и прибывшие на место пожарные в первую очередь эвакуировали гражданских. Сообщалось о семи спасённых людях.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в из здания эвакуировали семь человек. Также известно, что пожар не повлиял на работу вокзалов, и пассажирам беспокоиться не о чем.