МЧС опубликовало видео с места пожара на Комсомольской площади в Москве

Фото: пресс-служба МЧС Москвы

Крупный пожар произошел днём 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади в Москве. Его площадь на данный момент составляет две тысячи квадратных метров. Видео тушения пожара опубликовали в пресс-службе МЧС столицы.

Сейчас к тушению пожара привлечены 80 человек и 20 единиц техники, по данным РИА Новости. В МЧС KP.RU сообщили о том, что два борта авиации находятся в состоянии готовности. Также сообщается о том, что начавшие гореть перекрытия между первым и вторым этажом всё же обрушились.

Пожар вспыхнул в складском, двухэтажном здании на Комсомольской площади, между первым и вторым этажами. На момент возгорания внутри были заблокированы люди, и прибывшие на место пожарные в первую очередь эвакуировали гражданских. Сообщалось о семи спасённых людях.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в из здания эвакуировали семь человек. Также известно, что пожар не повлиял на работу вокзалов, и пассажирам беспокоиться не о чем.