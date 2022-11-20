Избившего в Москве арбитра хоккеиста раньше пожизненно отстраняли от игр

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Хоккеист-любитель Николай Ризин, который избил арбитра клюшкой во время матча, раньше уже отстранялся от соревнований за аналогичный проступок. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее хоккеиста отстраняли за нарушение, которое он совершил в 2016 году. Тогда агрессивный спортсмен, во время одного из матчей схватил судью за затылок, и с силой ударил лицом о борт хоккейной коробки. Решение об отстранении Ризина было пожизненным, однако он всё равно проник на соревнования, выступив под другой фамилией.

Ризин поменял фамилию на Утенков. Так он числился в списке игроков, так его называл тренер, и такая фамилия была вышита на его хоккейной форме. Однако после нового инцидента выяснилось, что это всё тот же Николай Ризин, напавший на арбитра шесть лет назад.

Ранее KP.RU сообщал о том, что во время матча любительской хоккейной лиги «Трудовые резервы», который проходил в Москве, хоккеист напал на судью и избил его клюшкой.