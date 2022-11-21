Ефимов: Частный детсад в Хорошево-Мневниках переведен на льготную ставку аренды

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Столичные инвесторы на торгах получают городские помещения для создания в них детсадов и школ по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Они ремонтируют их, выполняя и другие необходимые требования. Затем оформляют переход на льготную ставку аренды. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такой возможностью воспользовался частный детсад «Островок» (автономная некоммерческая организация дошкольного образования Центр развития ребенка «Айленд») в Хорошево-Мневниках. Торги по выделенному инвестору помещению проводились в 2019 году. Город подписал с победителем аукциона договор аренды на 49 лет.

«Инвестор отремонтировал нежилое помещение и выполнил другие условия специальной программы, - отметил заммэра. - Благодаря льготе он сможет ежегодно экономить около 5,1 миллиона рублей».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман пояснил, что детсад на 20 малышей размещается на первом этаже жилого комплекса на улице Народного Ополчения.

«Исходя из площади помещения, арендная плата для предпринимателя составит чуть более 400 рублей в год», – уточнил Гаман.

Условия программы предусматривают оснащение инвестором помещения необходимым оборудованием и начало образовательной работы не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды. Если здание нуждается в капремонте, то максимум через 18 месяцев. На реконструкцию у арендатора есть три года. Далее предприниматель должен получить лицензию и выполнить требования столичного Департамента образования и науки. Среди них, например, о составе воспитанников - в детсаду не менее 80 процентов от их общего числа должны быть жителями Москвы, в школе – не менее 50 процентов. Как только арендатор выполняет все условия, у него сразу появляется реальный шанс получить льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год.