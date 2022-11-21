Реставрацию дома-музея Александра Островского в Москве завершат к 200-летию драматурга - Сергунина

В 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского. К этой дате в центре Москвы планируют завершить реставрацию Дома-музея А. Н. Островского, являющегося одним из филиалов Бахрушинского музея. Двухэтажное деревянное здание в стиле классицизм находится на улице Малая Ордынка, дом 9/12, строение 6. Ему присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Усадьба включает в себя и другие постройки. В ней будет создано современное выставочное пространство.

«Над реставрацией особняка XIX века, в котором родился и провел первые годы жизни классик русской литературы, сейчас работают больше 50 специалистов. Вместе с еще несколькими зданиями усадьбы дом войдет в состав современного выставочного комплекса», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Напомним, сейчас при поддержке Министерства культуры РФ проводится комплексное создание музейно-театрального центра «Бахрушинский». Его посвятят истории отечественного театра. Вместе с обновленным Домом-музеем А.Н. Островского в центр также включат музеи Марии Ермоловой, Михаила Щепкина, Всеволода Мейерхольда и другие учреждения. Основные выставочные площадки будут находиться в районе станции метро «Павелецкая». Их открытие намечено на 2024 год. Остальные филиалы заработают в 2025-м.

КОНКРЕТНО

Реставрация проводится с весны 2022 года. В музейный комплекс, кроме особняка Александра Островского, входят два жилых дома второй половины XIX — начала XX веков, а также богадельня конца XIX века, в которой воссоздадут атмосферу купеческой пирожковой-чайной. Как пояснила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, в будущей экспозиции, посвященной Островскому, можно будет также увидеть героев его пьес благодаря иммерсивным форматам и медиаинсталляциям.

Подробностями реставрации поделился руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По проекту:

- в особняке - частично переберут сруб, укрепят его и заменят отдельные венцы;

- в зданиях старинной усадьбы - усилят фундаменты, стены, стропильные конструкции и кровлю, восстановят окна и двери по сохранившимся образцам.

СПРАВКА «КП»

Особняк, в котором в 1823 году родился и прожил три года будущий великий драматург Александр Островский, был построен в 1822 году.

До наших дней сохранилось двухэтажное деревянное строение на кирпичном фундаменте. В 1984 году здесь открылся Музей Островского, который стал филиалом Бахрушинского. В его собрании из 50 тысяч предметов, например, дневники, записные книжки и автографы драматурга, а также письма деятелей культуры.