Овчинский: инвестор определил архитектурный облик торгового центра на юге Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Архитектурная концепция нового торгового центра «Среда», строящегося в рамках городской программы создания мест приложения труда, соединит в себе природные и индустриальные образы. Фасады здания будут оформлены с использованием приемов современной органической архитектуры. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В этом году Москва подписала с инвестором соглашение по созданию мест приложения труда на юге столицы, – отметил Владислав Овчинский. - Застройщик, входящий в структуру «Страна Девелопмент», возведет на улице Элеваторной торговый центр площадью восемь тысяч квадратных метров. Чтобы он органично вписался в застройку района, на фасадах будут использованы металлические панели, стеклянные поверхности, в которых отражается небо, а также панели «под дерево». В реализацию проекта компания вложит более 774 миллионов рублей».

Как рассказал президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, рядом с торговым центром будет оборудована парковка на 111 машино-мест, включая места для маломобильных граждан. Также для удобства посетителей будут установлены велопарковки.

«Торговый центр будет облицован светлым деревом и темными кассетами, а на уровне второго этажа находится выступ, где расположится ресторан. На первом этаже торгового центра разместятся магазины и супермаркеты, а на втором – фуд-корт и развлекательный центр. На кровле торгового центра планируется создание концептуального многофункционального общественного пространства с зоной для отдыха посетителей», – отметил бизнесмен.

Программа по созданию мест приложения труда была запущена в столице в 2020 году. Ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. Для этого Москва привлекает инвесторов, чтобы они создавали новые рабочие места, а взамен город предоставляет им льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья.

Сегодня в Москве реализуется 25 соглашений с общим объемом инвестиций 106 миллиардов рублей. Это позволит создать более 34,5 тысячи рабочих мест. Ввод объектов в эксплуатацию пройдет поэтапно – с 2023-го по 2028 год.