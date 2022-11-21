Бирюков: Энергоснабжение технологической долины МГУ готово более чем на 40%

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На западе столицы продолжается создание научно-технологической долины МГУ. Напомним, масштабный проект развития территорий МГУ имени Ломоносова выполняется по поручению президента Владимира Путина. Сюда входит строительство новых научных кластеров, которым необходимы дополнительные энергомощности. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, энергоснабжение будущей долины готово более чем на 40%.

«Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка питающих кабельных линий протяженностью более 113 километров, - отметил заммэра. - Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт».

По его словам, сейчас уже построены три распределительных пункта и пять трансформаторных подстанций. Кроме того, завершилась прокладка 45 километров питающих кабельных линий 20 кВ. Параллельно подготовлены трассы для дальнейшего сооружения кабельных линий.

«Работы выполнили методом горизонтально-направленного бурения, который предполагает проход коммуникаций под землей», - уточнил Бирюков.

Научные кластеры будут обеспечивать электричеством по второй категории надежности. Это значит, что при нарушении на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной.

При технологическом присоединении новых зданий МГУ используют оборудование 20 кВ. Его основные плюсы - снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности.