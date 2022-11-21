Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы выросло до семи Фото: ГУ МЧС России по Москве

Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы увеличилось до семи. Об этом утром 21 ноября сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию от экстренных служб.

Еще одного человека нашли спасатели при разборе обломков рухнувшего здания на Комсомольской площади.

Напомним, пожар на Комсомольской площади начался около 15:00 в воскресенье, 20 ноября. Семь человек самостоятельно выбрались из горящего здания еще до приезда пожарных. После этого рухнули перекрытия между этажами, площадь возгорания увеличилась до 2500 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали только к 22 часам вечера, полностью пожар потушен к 23:55.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее KP.RU писал, что тела шестерых человек нашли при разборе завалов цветочного склада. Все они предположительно работали в компании «Цветы от Мачелюка». Спасательные работы продолжаются.