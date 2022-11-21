Гидрометцентр: Гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в Москве 21 ноября

Гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в Москве 21 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Облачную погоду и гололедицу прогнозируют в Москве 21 ноября. В понедельник синоптики обещают минусовую температуру, осадков преимущественно не будет. Прогнозом поделился Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от минус пяти до минус трех градусов. Синоптики предупреждают об образовании на дорогах гололедицы.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ночью термометры не изменят свои показатели - в столице также ожидается 3-5 градусов ниже нуля. При этом пойдет небольшой снег. Ветер немного усилится: до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет на спад, до 747 мм ртутного столба.

Несколько дней до этого в Москве шел снег. Как писал KP.RU, сильный снегопад прогнозировали в том числе и в ночь на воскресенье, 20 ноября. А ночь на 19 ноября стала самой морозной в Москве с начала осени 2022 года: в столице зафиксировали до 9,5 градусов мороза.