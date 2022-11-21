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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:39

Андрей Бочкарёв: Новая система дымоудаления смонтирована на станции «Варшавская» БКЛ метро

Технический запуск Большой кольцевой линии пройдет до конца года
Ксения БОГДАНОВА
На Большой кольцевой линии метро расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.

На Большой кольцевой линии метро расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции «Варшавская» Большой кольцевой линии метро установили современную систему дымоудаления. Станция была открыта в 1969 году, и сейчас, в ходе реконструкции, ее делают более современной. Работы по оборудованию системы дымоудаления на сегодняшний день закончены, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На платформе установлены специальные колонны с вентиляторами, которые в случае экстренной ситуации будут «вытягивать» дым со станции через подплатформенные каналы», – рассказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, во время реконструкции на станции была построена тягово-понизительная подстанция, которая будет снабжать электроэнергией весь станционный комплекс. Работы по ее возведению также завершены. Кроме того, на «Варшавской» заканчивается модернизация инженерных систем.

«Ведется установка новых противопожарных систем. Среди них – автоматическая система пожарной сигнализации, установка газового пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией и противодымной защиты», – уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

Сейчас строители занимаются монтажом специальных датчиков задымления, противодымных «штор» и оптических датчиков определения пожара в тоннелях. Практически закончена реконструкция автоматики, телемеханики движения поездов и устройство общеобменной вентиляции.

Станции «Каширская» и «Варшавская» бывшей Каховской ветки были закрыты на реконструкцию в 2019 году для их интеграции в Большую кольцевую линию. Обновленная станция «Каховская» работает в составе Большого кольца с 2021 года. Каховская ветка была самой короткой линией московского метро – всего 3,3 километра. Она была открыта в августе 1969 года, на ней обустроили всего три станции – «Каховскую», «Варшавскую» и «Каширскую». До реконструкции ветка была мало востребована у горожан: в день ею пользовались только несколько десятков тысяч человек. На линию выпускали укороченные поезда, и ходили они реже - интервал движения составлял 5 минут.

После того, как Каховская линия войдет в состав БКЛ, интервал движения на ней сократится до 1,6 минуты. Она позволит пассажирам гораздо быстрее добираться до разных районов города. Например, время в пути от станции «Варшавская» до крупного транспортно-пересадочного узла «Печатники» сократится в 4 раза – с 48 до 12 минут, а до аэропорта «Внуково» в 2 раза – до 40 минут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца 2022 года. На БКЛ расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.