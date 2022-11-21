Андрей Бочкарёв: Новая система дымоудаления смонтирована на станции «Варшавская» БКЛ метро

На Большой кольцевой линии метро расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции «Варшавская» Большой кольцевой линии метро установили современную систему дымоудаления. Станция была открыта в 1969 году, и сейчас, в ходе реконструкции, ее делают более современной. Работы по оборудованию системы дымоудаления на сегодняшний день закончены, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На платформе установлены специальные колонны с вентиляторами, которые в случае экстренной ситуации будут «вытягивать» дым со станции через подплатформенные каналы», – рассказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, во время реконструкции на станции была построена тягово-понизительная подстанция, которая будет снабжать электроэнергией весь станционный комплекс. Работы по ее возведению также завершены. Кроме того, на «Варшавской» заканчивается модернизация инженерных систем.

«Ведется установка новых противопожарных систем. Среди них – автоматическая система пожарной сигнализации, установка газового пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией и противодымной защиты», – уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

Сейчас строители занимаются монтажом специальных датчиков задымления, противодымных «штор» и оптических датчиков определения пожара в тоннелях. Практически закончена реконструкция автоматики, телемеханики движения поездов и устройство общеобменной вентиляции.

Станции «Каширская» и «Варшавская» бывшей Каховской ветки были закрыты на реконструкцию в 2019 году для их интеграции в Большую кольцевую линию. Обновленная станция «Каховская» работает в составе Большого кольца с 2021 года. Каховская ветка была самой короткой линией московского метро – всего 3,3 километра. Она была открыта в августе 1969 года, на ней обустроили всего три станции – «Каховскую», «Варшавскую» и «Каширскую». До реконструкции ветка была мало востребована у горожан: в день ею пользовались только несколько десятков тысяч человек. На линию выпускали укороченные поезда, и ходили они реже - интервал движения составлял 5 минут.

После того, как Каховская линия войдет в состав БКЛ, интервал движения на ней сократится до 1,6 минуты. Она позволит пассажирам гораздо быстрее добираться до разных районов города. Например, время в пути от станции «Варшавская» до крупного транспортно-пересадочного узла «Печатники» сократится в 4 раза – с 48 до 12 минут, а до аэропорта «Внуково» в 2 раза – до 40 минут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца 2022 года. На БКЛ расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.