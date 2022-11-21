Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево и обратно 26 ноября 2022 года ходить не будут

Поезда в аэропорт Шереметьево и обратно 26 ноября ходить не будут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы предупредили, что 26 ноября не будет движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и в обратном направлении. Часть рейсов также отменена в первой половине дня 27 ноября.

Изменения в график движения поездов внесли, чтобы железнодорожники выполнили работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево новой железнодорожной линией. Это позволит сократить время в пути до терминалов В и С на 15 минут.

В указанные промежутки времени добраться до Шереметьево, а также из него можно будет на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс». Они идут до и от станции метро «Ховрино» каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта. Дорога занимает 20 минут.

Терминалы «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале и в аэропорту Шереметьево 26 и 27 ноября будут работать в обычном режиме, добавили в Дептрансе.