Ухажер убитой на юго-западе Москвы девушки арестован до 18 января 2023 года

Под стражей 25-летний фигурант останется как минимум до 18 января 2023 года

Зюзинский районный суд на один месяц и 30 суток арестовал обвиняемого в убийстве Юлии Ткачевой на юго-западе Москвы, сообщает Телеграм-канал ГСУ СК РФ по столице. Под стражей 25-летний фигурант останется как минимум до 18 января 2023 года. Ранее он дал признательные показания.

- Обвиняемый 18 ноября 2022 года примерно в 00 часов 30 минут, увидев потерпевшую, подходящую к дому на Севастопольском проспекте, достал… складной нож и нанес им не менее 5 ударов по телу женщины, - уточняется в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Во время заседания по поводу меры пресечения обвиняемый не стал возражать против его ареста. Дело расследуется по статье об убийстве.

Как сообщал KP.RU ранее, тело Юлии Ткачевой прохожие нашли утром 18 ноября рядом со станцией метро Зюзино и домом, в котором она снимала квартиру. Позднее стало известно, что накануне она вызывала полицию. Девушка пожаловалась на преследователя, который пытался силой заставить ее начать отношения с ним. Однако полицейские, прибыв на вызов, не нашли никого подозрительного.

После расправы над девушкой убийца сбежал с помощью онлайн-сервиса поиска попутчиков в Тамбовскую область, где его и задержали. Как сообщал KP.RU ранее, следователям фигурант пояснил, что совершил убийство, так как считал, что Юлия Ткачева его предала.