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НовостиЭкономика21 ноября 2022 9:15

Свыше двух тысяч квадратных метров аварийных построек ликвидировали на территории Новой Москвы

Незаконных построек в столичных округах становится все меньше
Фото: Госинспекция по недвижимости Москвы

Фото: Госинспекция по недвижимости Москвы

В рамках мониторинга территорий Госинспекция по недвижимости выявила семь потенциально опасных объектов в поселении Десеновское. Строения были признаны самостроями и демонтированы.

«В районе поселка Ватутинки специалисты Госинспекции по недвижимости выявили семь нежилых строений общей площадью более 2,1 тысячи квадратных метров. Объекты давно не использовались и находились в аварийном состоянии, некоторые имели явные признаки разрушения. Их включили в перечень объектов, подлежащих сносу», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Строения были демонтированы силами контрольного ведомства.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.