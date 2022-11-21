Свыше двух тысяч квадратных метров аварийных построек ликвидировали на территории Новой Москвы

Фото: Госинспекция по недвижимости Москвы

В рамках мониторинга территорий Госинспекция по недвижимости выявила семь потенциально опасных объектов в поселении Десеновское. Строения были признаны самостроями и демонтированы.

«В районе поселка Ватутинки специалисты Госинспекции по недвижимости выявили семь нежилых строений общей площадью более 2,1 тысячи квадратных метров. Объекты давно не использовались и находились в аварийном состоянии, некоторые имели явные признаки разрушения. Их включили в перечень объектов, подлежащих сносу», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Строения были демонтированы силами контрольного ведомства.

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