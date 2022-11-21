Самолет рейса Москва - Астрахань вернулся в Шереметьево из-за сигнала о неисправном шасси

Датчик сработал вскоре после взлета, о чем экипаж доложил диспетчеру Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вылетевший в Астрахань из Москвы самолет провел полтора часа в зоне ожидания аэропорта Шереметьево, чтобы выработать топливо, а затем вернулся из-за сработавшего датчика неисправности шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

- Он совершил благополучную посадку в Шереметьево, - приводит агентство слова источника.

Уточняется, что датчик сработал вскоре после взлета, о чем экипаж доложил диспетчеру.

На текущий момент пассажиры покинули борт, никто не пострадал. Сотрудники технических служб проверяют самолет на наличие неисправностей.

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