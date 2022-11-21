Две новые поликлиники заработали в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве начали работу две новые поликлиники. Они открылись в Алексеевском районе и поселении Щаповском. Как рассказали на сайте мэра столицы, оба медучреждения оснащены современным оборудованием.

На северо-востоке в Алексеевском районе открыли корпус детской городской поликлиники № 99, а в поселении Щаповском ТиНАО — отдельную детско-взрослую амбулаторию городской больницы «Кузнечики». Как отметили в депздраве Москвы, новые здания существенно повысят доступность медпомощи почти для 15 тыс. пациентов.

Корпус в Алексеевском районе на улице Касаткина рассчитан на 320 посещений в смену. Площадь здания превышает шесть тыс. квадратных метров. В поликлинике есть кабинеты дежурного и участкового врачей, процедурные, манипуляционные и кабинет здорового ребенка. Также здесь ведут прием профильные специалисты.

В корпусе есть зал лечебной физкультуры, комната для кормления, зона лучевой и функциональной диагностики, водолечебница. Здание оснастили современным медоборудованием.

На Центральной улице в поселке Курилово поселения Щаповского открыли амбулаторию, которая сможет принимать до 110 пациентов за смену. Площадь двухэтажного здания составляет около 1,5 тыс. квадратных метров.

В детском отделении оборудованы приемно-смотровой фильтр-бокс, кабинет врача-педиатра, процедурные и молочно-раздаточный пункт. Во взрослом отделении есть кабинет участкового врача-терапевта, а также кабинеты узких специалистов. Также в медучреждении оборудовали рентгеностоматологический кабинет и кабинеты функциональной диагностики и УЗИ.

Ранее KP.RU писал, что взрослая поликлиника в Строгино построена на 66 процентов.